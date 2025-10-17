Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı?

Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı?
Haberler

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Kenan Tekdağ ismi gündeme geldi. Mesleki kariyeri, biyografisi ve hayatına dair merak edilenlerin yanı sıra 'Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı' sorgulaması yapılıyor.

Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı gündeme geldi. Hakkındaki suçlamalar merak edilen Kenan Tekdağ, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı Doğubeyazır'ta doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu ardından 1984 yılında serbest avukatlık görevine başladı. Ardından medya sektörüne atılan Tekdağ, Ciner Grup'ta çalışmaya başladı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve aynı zamanda Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevlerini üstlendi. Turgay Ciner'in medya sektöründen çekilmesinin ardından gelen Can Grubu'nda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 

Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı? - 1. Resim

KENAN TEKDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kenan Tekdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin öne sürülmüştü. 

