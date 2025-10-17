Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Remzi Sanver kimdir, ne iş yapıyor? Hayatı ve biyografisi gündemde
Son dakika gelişmelerinin ardından Remzi Sanver ismi gündeme geldi. Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü olan Remzi Sanver kimdir, mesleği, hayatı ve kariyeri merak edildi.

Son dönemde ismi yeniden gündeme gelen Prof. Dr. Remzi Sanver, Türkiye’de ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Peki, Remzi Sanver kimdir, ne iş yapıyor?

REMZİ SANVER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. Ardından yine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans (1995) ve doktorasını (1998) tamamladı. 2006 yılında profesör unvanını aldı ve uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

2011-2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu. Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması, oyun teorisi ve sosyal tercih konularında uluslararası akademik çalışmaları bulunuyor. 

REMZİ SANVER NE İŞ YAPIYOR?

Sanver, halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi’ndeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Akademik kariyerinin yanı sıra 2021-2022 döneminde Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsü olarak görev aldı. Ayrıca 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak görevine devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

