Dünyada ilk! Prof. Dr. Hasan Acar’dan “yiyerek zayıflama” programı

Haber Merkezi, ANKARA- Dünyada büyük bir pandemi haline gelen ve en önemli ölüm sebepleri arasında yer alan obezite gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Acar, dünyada bir ilk niteliği taşıyan “yiyerek zayıflama” programını anlattı.

DSÖ’nün 2022 raporlarına göre, Türkiye’nin obezitede Avrupa Şampiyonu olduğuna dikkat çeken Acar, obezitenin nedenlerini şöyle sıraladı:

"Obezitenin birçok nedeni var. En büyük sebebi, leytin adı verilen tokluk kormonunun yeterince salgılanmamasıdır. Yani bu hormonun normal düzeylerde salgılanmaması nedeni ile obez kişilerde tokluk duygusu oluşmaz. Bu nedenle saatlerce yemelerine rağmen şişman insanlar doymazlar. Kalorili gıdalardaki harcanmayan enerji yağ olarak depolanır ve obezite ortaya çıkar. Aynı sebeple, az yemek yedirilerek yapılan diyet programları obez hasta için bir işkence olur ve uzun süreli devam ettirilemez."

DENGELİ VE SINIRSIZ BESLENME

Yedirerek zayıflama programıyla, hastaya kalorisi düşük, besin değeri yüksel gıdaların dengeli olarak sınırsız ölçüde verildiğini söyleyen Acar, şunları anlattı:

“Hasta aşırı derecede yemek yemesine rağmen zayıflar. Bu tür yeme davranışı bir süre devam ettirildiğinde, hastanın beslenme alışkanlığı değişir, sağlıklı bir şekilde süratle normal kilosuna düşer ve bir daha kilo almaz.

Prof. Dr. Hasan Acar

İlgili Haber Yemeğin tadına bakarken boğazına kemik saplandı! Uzmanlar hayatını kurtardı

Yiyerek Zayıflama Programımızın en büyük avantajı; hasta besin değeri yüksek, ancak düşük kalorili gıdalardan sınırsız olarak yiyebildiği için hastanın psikolojik dengesi bozulmamakta ve program sürdürülebilir olmaktadır. Doğal Yaşam Köyümüzde aynı zamanda; Multidimensional Periodic Wellness Programs (MPWP) (Çok yönlü Sağlıklı Yaşam Programı) uyguluyoruz. Bu programın amacı obeziteye yol açan; depresyon, yalnızlık, mutsuzluk gibi faktörlerin Doğal Yaşam ortamında sohbetler, geziler telkin ve meşguliyet yöntemleriyle ortadan kaldırılarak kişinin normal ruh haline dönmesini sağlamak ve tek mutluluğu yemekte bulmasını önlemektir.”

CERRAHİ MÜDAHALELER RİSKLİ

Obezite hastalığında Cerrahi Yöntemlerin etkili olup olmadığı konusunu değerlendiren Prof. Dr. Acar, “Obezite tedavisinde cerrahi yöntemler çok sınırlı durumlarda uygulanmalıdır. Çünkü çok ciddi ölüm riski ve yan etkileri olan bir yöntemdir. Ayrıca maliyetleri de çok yüksektir. Olguların birçoğunda operasyondan kısa bir süre sonra hastaların birçoğu verdiği kiloları geri alır. Birçok hastada bazen ölüme kadar gidebilen kalıcı metabolik sorunlar ortaya çıkar. Birçok batılı ülkede obez hastalarda obezite cerrahisinin rastgele uygulanması yasaktır. Öncelikle en az 5 yıl süreyle bizimki gibi tesislerde MPWP programının birkaç seans uygulanması gerekir” dedi.