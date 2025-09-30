Obezite, kısırlığı körüklüyor! Önce tüp mide sonra tüp bebe

Ziyneti KOCABIYIK’IN HABERİ - Dünya genelinde ve Türkiye’de önemli bir sağlık meselesi hâline gelen obezite, dünya nüfusunun geleceğini de etkiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği sağlıklı nüfus artışı için üç çocuk hedefinin önündeki en büyük engelin kilo problemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, doğurganlığın artırılması için obezite ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Giderek artan doğurganlık hızının düşmesinde hızla yükselen obezite pandemisinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Obezite hem kadında hem de erkekte, çocuk sahibi olma şansını ciddi şekilde azaltan önemli bir kısırlık sebebi. Tüp bebek tedavisine gelen hastalarımızı kilo vermeleri için önce tüp mide ameliyatına yönlendiriyoruz” dedi.

Dünyanın dört bir yanından tüp bebek uzmanları, Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 4. Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği Kongresi’ne katılarak kısırlık tedavilerindeki en son bilimsel gelişmeleri paylaştı. Kısırlığın sebeplerinin de masaya yatırıldığı kongrede gazetemize açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bülent Tıraş, obez kişilerde kısırlık oranlarının daha yüksek olduğunu vurguladı.

AŞIRI KİLO KISIRLIK SEBEBİ

Dünyada yetişkinlerin yaklaşık yüzde 13’ü obezken, Türkiye’de bu oranın yüzde 30 civarına çıktığını kaydeden Prof. Dr. Tıraş, “En son rakamlara göre Türkiye’deki doğurganlık hızı yüzde 1,5’in altına düştü. Bunda özellikle gençler arasında artan obezitenin büyük rolü var” açıklamasını yaptı.

Obezitenin erkeklerde sperm sayılarını ve kalitesini, kadında yumurtlamayı bozduğunu ifade eden Prof. Dr. Tıraş, şişman kadınlarda yumurta sayısının düştüğünü ve kalitesinin bozulduğunu söyledi. Ayrıca obeziteyle birlikte ortaya çıkan diyabet ve hipertansiyonun ve bunların tedavisi için kullanılan ilaçların da kısırlık riskini artırdığını sözlerine ekledi.

KİLOLULARDA TÜP BEBEK BAŞARISI DA DÜŞÜYOR

Birçok araştırmada kısırlık ve obezite arasındaki ilişkinin incelendiğine işaret eden Prof. Dr., “Andrology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, obez erkeklerin sperm hareketliliği ve sperm sayısı açısından normal kilolu erkeklere göre yüzde 30-40 daha düşük performans gösterdiğini bulmuştur. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30’un üzerinde olan kadınların, normal kilolu kadınlara göre kısırlık oranı yüzde 50 daha yüksektir.

Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, obezite ile IVF başarı oranlarının azaldığını ve obez erkeklerin IVF tedavisinde yüzde 20-30 daha düşük başarı şansı olduğunu belirtmiştir. Yine Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada, obezite ve kısırlık arasında doğrudan bir ilişki olduğu ve obez kadınların, normal kilolu kadınlara göre hamile kalma olasılıklarının yüzde 30-40 daha düşük olduğu bulunmuştur” dedi.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DE KISIRLIK TEDAVİSİNE GİRDİ

Yeni kısırlık tedavisi yaklaşımında kilo vermek amacıyla kullanılan GLP 1 analogları adı verilen iğnelerin önemli bir yer tutmaya başladığını belirten Prof. Dr. Tıraş, “Öyle hastalarımız var ki, defalarca tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz ama gebelik gerçekleşmiyor. Çünkü kadın obez. Genetikten geçmiş sağlıklı bir embriyo verdiğiniz zaman yüzde 70 tutması lazım, kaç defa veriyorsunuz tutmuyor. Bu tüp mide ameliyatlarından sonra ciddi başarılar elde ediyoruz. Erkeklerde sperm sayıları ve kaliteleri artıyor. Kadınlarda gebelik oranları artıyor” diye açıkladı.