Obezite alarm veriyor! UNICEF açıkladı… Dünya genelinde bir ilk
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında obezite sorunu yaşayan çocukların sayısının, ilk kez düşük kilolu çocukların sayısını geride bıraktığını açıkladı.

UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporuna göre, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkileniyor.

188 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

OBEZİTE DÜŞÜK KİLONUN ÖNÜNE GEÇTİ

Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.

Raporda ayrıca, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için önlem alınması çağrısı yapıldı.

