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Baloncuklu soğuk çaylara dikkat! Serinleten içeceklerde obezite tehlikesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baloncuklu soğuk çaylara dikkat! Serinleten içeceklerde obezite tehlikesi
Obezite, Şeker, Kalori, Diyet, Sağlık, Enerji, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son yıllarda özellikle gençler ve çocuklar arasında popülaritesi artan “bubble tea” gibi içecekler kalori deposu.  

ZİYNETİ KOCABIYIK - “Bubble tea”lerin, içerisinde ‘boba’ ya da ‘tapyoka incisi’ olarak bilinen nişasta bazlı kabarcıkların yanı sıra çay, süt veya krema, meyve parçaları, renklendiriciler, şeker ve aroma vericiler gibi katkı maddeleri içerdiğini söyleyen İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Pınar Ece Karakaş “Soğuk olarak tüketilen bu içecekler, mango, hibiskus ve oreo gibi çeşitli aromatik seçenekleriyle sunulmakta ve bu aromalar farklı katkı maddeleri veya soslarla elde edilmektedir. Bubble tea’ler genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır. Yüksek fruktozlu mısır şurubunun sık tüketimi, karaciğer yağlanmasına, bağırsak bariyerinin bozulmasına ve bazı metabolik hastalıklara yol açabilir” uyarısında bulundu. Bubble tea içeceklerinin içeriği nedeniyle obezite riskini artırdığını belirten Karakaş, “Orta boy bir bubble tea, yaklaşık 317,5 kcal enerji, 11 g yağ, 56 g karbonhidrat ve 36 g şeker içermektedir. Özellikle sıcak havalarda tüketimi yaygınlaşan bubble tea’ler, vücut ağırlığı artışına, obeziteye ve Tip 2 diyabet riskinde artışa yol açabilir”dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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