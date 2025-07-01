Okulda tatilde kilo denetimi... Çocukluk çağı obezitesine savaş açılacak!

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı ortak çalışma, gelecek yıllarda gelişebilecek obeziteyi engelleyebilir.

ESMA ALTIN ANKARA - Her üç kişiden ikisinin obez ya da fazla kilolu olduğu Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla fazla kilo ve obeziteye karşı farkındalık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kampanyanın başında belirlenen 10 milyon kişiye boy-kilo ölçümü hedefi doğrultusunda şu ana kadar 5 milyon kişiye ulaşıldı. Yapılan boy-kilo ölçümleriyle hem sağlık okuryazarlığını artırma hem fazla kiloluluk ile ilgili bilgi verme hem de Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) için bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Kampanya kapsamında yeni dönem hedeflerini gazetemize anlatan Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, geçen yıl beslenme danışmalığı için SHM’lere 628 bin başvuru yapıldığını, bu yıl ise 1 milyon başvuru hedeflediklerini söyledi. Yaz dönemi için ayrı bir planlama yaptıklarını belirten Demirkol “10 milyona ulaşana kadar bu stantlarımızı tutacağız. Şu anda örneğin, tatil bölgelerinde bir mevsimsel göç var. Oralarda stant sayısını artırıyoruz. Anadolu’dan, birçok bölgeden tatil bölgelerine doğru kayış varken, ciddi bir şekilde bunu avantaja döndürmeyi planlıyoruz” dedi.

Özellikle son dönemde artan çocukluk çağı obeziteyle mücadele konusunda da yeni bir çalışma planladıklarını aktaran Demirkol “Bakan’ımızın talimatlarıyla çocukluk çoğu obezitesine ve kilosuna yönelik bir çalışma planlanıyor. Okullarda öğretmenlerimiz çocuklar üzerine çok etkili çalışıyor. Şu anda okullarımızda bu konuda bir çalışma var zaten. Bu çalışma daha aktif hâle getirilebilir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında belki bir ortak çalışma yapılabilir. Obezitenin önüne geçilebilirse ilerleyen yaşlarda buna bağlı diğer risk faktörlerinin ortaya çıkması da en aza indirgenebilir” diye konuştu.