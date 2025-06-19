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Haberler > Sağlık > Obezitenin karanlık yüzü araştırılıyor! Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bankacılık sektöründen destek

Obezitenin karanlık yüzü araştırılıyor! Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bankacılık sektöründen destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Obezitenin karanlık yüzü araştırılıyor! Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bankacılık sektöründen destek
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesinin bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile Türkiye İş Bankası Grubu iştiraki İş Girişim Sermayesi tarafından kurulan bir biyoteknoloji girişimi olan Enlila arasında sponsorlu araştırma anlaşması yapıldı.  

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesinde on seneyi aşkın bir süredir metabolizmanın temel biyolojisini ortaya çıkarmak için araştırmalar yapıyor. Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesinin bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı, saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çok sayıda klinik öncesi çalışmada, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların, obezite sürecinde bozulan hücresel enerji akışları, inflamatuar süreçler ve stres tepkileri üzerinde derin etkileri olduğunu ortaya koydu.

Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin geri kazanılmasının yanı sıra kronik inflamasyon, insülin direnci, Tip 2 diyabet, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve astım gibi hastalıkların ele alınmasına yönelik olumlu sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Klinik öncesi çalışmalar, bu mekanizmanın önemli bir tedavi potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, Hotamışlıgil Laboratuvarı bu hedefe yönelik moleküller geliştirmiş durumda. Enlila’nın amacı, bu bilimsel keşfin klinik uygulamalara dönüştürülmesini desteklemek olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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