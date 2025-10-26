TÜRKÖK 8 bin hayatı kurtardı! 32 bin 500 kişi nakil bekliyor

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay’ın iş birliği sonucu hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), ulusal kemik iliği bankası olarak binlerce hayata umut oluyor. Kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara en uygun kök hücreyi bulan TÜRKÖK, 2016’da 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İliği Donörleri Birliğine dâhil oldu. 1 milyon 200 bin gönüllü bağışçıyla, dünyanın 7’nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaştı. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500’den fazla hastaya uygun kök hücre sağlandı. Ülkemizde hâlen 32 bin 500 vatandaş organ nakli bekliyor.

BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Bağışçı adayı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki sağlıklı vatandaşlar, Kızılay bölge kan merkezlerine müracaat ederek üç tüp kan veriyor. Hasta doku grubu bilgilerine göre taranıyor. Uygun bağışçı adayı bulunduğunda, nakil merkezi de onay verirse hasta ve bağışçı adayından yeni kan örnekleri TÜRKÖK doku tipleme laboratuvarında farklı bir metotla doğrulama testleri çalışılmak üzere alınıyor. Test sonuçları nakil merkezine gönderiliyor. Nakil merkezinin tercih ettiği bağışçı adayının ve hastanın durumuna göre kök hücre toplama tarihi, yeri ve metodu belirleniyor.

BAĞIŞÇIYA MADDİ YÜK YOK

Sağlık değerlendirme ve hücresel ürün toplama sürecindeki bağışçıların tüm hastane giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bağış sürecinde, bağışçı adayı ve bir refakatçisinin ulaşım, konaklama ve transferleri yine bakanlık tarafından koordine ediliyor ve ücretsiz sağlanıyor.

MİNİK AYBARS KÖK HÜCREYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU