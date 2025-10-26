Chrome’a yapay zekâlı rakip: ChatGPT Atlas

ÖMER TEMÜR -Tarayıcı hafızası, ziyaret edilen web sitelerinden elde edilen bağlamı hatırlayarak, kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda geri getirebileceği bilgileri depoluyor. Ancak bu hafıza tamamen isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, hafıza kayıtlarını görüntüleyebilir, arşivleyebilir veya silebilir. Tarama geçmişinin silinmesi, ilgili hafıza kayıtlarının otomatik olarak kaldırılmasına da imkân tanıyor.