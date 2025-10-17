Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirası kızı açıkladı

Uzun yıllar milletvekilliği yapan, TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan ve aynı zamanda senaryolar yazan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasından kalan mirasa ve siyasi tartışmalara dair duygusal bir yazı kaleme aldı. T24'te yayımlanan yazısında babasının mal varlığını kamuoyuyla paylaşan Ceren Kandemir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İŞTE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN MAL VARLIĞI

"Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce" diyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım."

"TÜM PARASIYLA 1+1 EV BİLE ALAMAZDI"

Kandemir, babasının Mecidiyeköy'de aylık 15 bin TL kira ödediği 2+1 bir evde yaşadığını ve vefat ettiğini belirterek, "Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba..." ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin, hatta TBMM Başkanvekilinin nasıl ev alacak parası olmayabileceğini sorgulayanlara ise şu cevabı verdi: