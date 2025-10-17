Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirası kızı açıkladı

Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirası kızı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder&#039;in bıraktığı mirası kızı açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, bir yazı kaleme alarak vefat eden babasının mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kandemir, "İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" dedi. İşte detaylar...

Uzun yıllar milletvekilliği yapan, TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan ve aynı zamanda senaryolar yazan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti. 

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasından kalan mirasa ve siyasi tartışmalara dair duygusal bir yazı kaleme aldı. T24'te yayımlanan yazısında babasının mal varlığını kamuoyuyla paylaşan Ceren Kandemir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İŞTE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN MAL VARLIĞI

"Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce" diyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım."

Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirası kızı açıkladı - 1. Resim

"TÜM PARASIYLA 1+1 EV BİLE ALAMAZDI"

Kandemir, babasının Mecidiyeköy'de aylık 15 bin TL kira ödediği 2+1 bir evde yaşadığını ve vefat ettiğini belirterek, "Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba..." ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin, hatta TBMM Başkanvekilinin nasıl ev alacak parası olmayabileceğini sorgulayanlara ise şu cevabı verdi:

"Ailenizden kalan bir metrekare toprak yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin kişisel çıkarına vaatler vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlilik hayali kabusa döndü! 2 milyon lirasını kaptırınca savcılığa koştu - GündemEvlilik hayali kabusa döndü! Tam 2 milyon lirasını kaptırdıCan Holding soruşturmasının en dikkat çeken ismi! Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver kimdir? - GündemMasonların "Büyük Üstadı" gözaltında!Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat - GündemMeteoroloji uyardı, İstanbullular dikkatCan Holding'e ikinci dalga operasyonu! Kenan Tekdağ dahil çok sayıda gözaltı var - GündemCan Holding'e ikinci dalga operasyonu!Hepsi yakalandı! Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi - GündemHepsi yakalanarak Türkiye'ye getirildiYasemin Minguzzi, 5 siyasi partiyi ziyaret etti! DEM Parti'yi pas geçti - GündemMinguzzi ailesi Meclis'te bir partiyi es geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...