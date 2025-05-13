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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'le arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Bugün şehit anasının gözüne bakamazsın ama...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder&#039;le arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Bugün şehit anasının gözüne bakamazsın ama...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP lideri Özel, Terörsüz Türkiye sürecinde Sırrı Süreyya Önder ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Önder'in, Özel'in 'Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamak lazım' sözlerine verdiği cevap dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile anısını anlattı. 

Terörsüz Türkiye sürecinde 'Şehit aileleri' meselesi üzerine Önder'le arasında geçen diyaloğu paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"ŞEHİT AİLESİNİN GÖZÜNE BAKAMAYIZ"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen bir anekdotu da aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bizi ziyaret ettiğinde, odamızda, heyetler önünde bir diyaloğumuz var. Ben, 'Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamak lazım' demiştim.

Sırrı Başkan bana, 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür çocuğu yaşayınca o gelir sana bakar, sana sarılır' dedi.

Ben de, 'Şehit aileleri bu konuda bizden ileride' dedim. 300'ün üzerinde şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettik. Devletin resmi olarak tanıdığı 1 vakıf, 2 dernek var. Ben bunları ziyaret ettim.

Bana, 'Biz yandık başkaları yanmasın ama samimiyet olsun, siyasete alet olmasın, bizim de görüşlerimiz alınsın, ne olduğunu bilelim' dediler. Ben de bunu heyete ilettim. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün, bundan hepimiz, bütün Türkiye karlı çıkar."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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