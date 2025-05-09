Terör örgütü PKK kongresini topladı! Sırrı Süreyya Önder detayı dikkat çekti

Terör örgütü PKK, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşaması olarak görülen kongresini topladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder detayı ise dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayındaki çıkışının ardından başlayan süreçte teröristbaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya "Silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısı yapmıştı. Terör örgütü PKK'dan bugün beklenen açıklama geldi.

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5-7 MAYISTA KONGRE TOPLANDI

Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamaya göre kongre 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandı. Kongrenin teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandığını belirten terör örgütünden "Tarihi öneme sahip bir karar alındı" açıklaması yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Terör örgütünden yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili kısım da dikkat çekti. Yapılan açıklamada Önder ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Öcalan'a yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı. "Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti. Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.