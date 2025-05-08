"Hassas konu" deyip duyurdular! DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili suikast açıklaması

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için suikast düzenlendiği iddialarına DEM Parti'den açıklama geldi. "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmadı" denilen açıklamada suikast ile ilgili henüz net bir sonuç iletilmediği belirtildi.

DEM Parti, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Önder'in rahatsızlığının bir hafta öncesinde aracına suikast düzeneği konulduğu ve fotoğraflarını Doğu Perinçek'e gösterdiği iddia edilmişti. Yaşanılan hadiseyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır." denildi.

Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin henüz bir sonuç elde edilemediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: