"Hassas konu" deyip duyurdular! DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili suikast açıklaması
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için suikast düzenlendiği iddialarına DEM Parti'den açıklama geldi. "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmadı" denilen açıklamada suikast ile ilgili henüz net bir sonuç iletilmediği belirtildi.
DEM Parti, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı.
Önder'in rahatsızlığının bir hafta öncesinde aracına suikast düzeneği konulduğu ve fotoğraflarını Doğu Perinçek'e gösterdiği iddia edilmişti. Yaşanılan hadiseyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır." denildi.
Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin henüz bir sonuç elde edilemediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.
Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."