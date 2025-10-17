Borsada sadece 11 hisse altını geçti! ‘Gram’ fiyatı bu yıl %100 yükseldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl—Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, gram fiyatının da bu yıl %100 prim yapmasını beraberinde getirdi. 2025 yılına 2.983 TL’den başlayan spot gram altın fiyatı bugünkü işlemlerde 5.910 TL ile yeni zirve seviyesini gördü. Böylece gram fiyatı 17 Ekim itibarıyla 2025 yılında %99 prime ulaştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl boyunca jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve dolar endeksinde değer kayıplarından beslenen ons altın, son haftalarda ABD hükümetinin kapanması, yükselen ABD-Çin gerilimi ve FED’den seri faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kırdı.

‘FİYATLARI KAÇIRMA’ KORKUSU

Piyasalarda altındaki yükseliş temel ve teknik olarak tam anlamıyla ifade edilemezken, yatırımcılarda bir ‘FOMO’ (fiyatları kaçırma) psikolojisinin geliştiğini ve fiyata bakılmaksızın alım yapıldığı ifade ediliyor.

5 BİN DOLAR SENARYOSU

Son haftalarda aralarında Bank Of America ve Societe General gibi dev finans kuruluşlarının bulunduğu kurumlar, ons fiyatının 5 bin doları görebileceğini öngörmeye başladı.

Bu arada gram altın bu yıl gösterdiği yüksek performansla açık ara bütün yatırım araçlarını geride bıraktı. Altın, aynı zamanda enflasyona karşı da yatırımcısına yüksek koruma sağladı.

BORSA SADECE %5,5 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul endeksi ise altına karşı en zayıf performans gösterdiği yıllarından birini yaşıyor. BİST 100 endeksi 16 Ekim işlemlerinde 10.371 puandan kapanış yaptı. Endeks bu yıl sadece %5,50 prim yaptı. Son haftalarda “sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği” yönündeki beklentilerin artması borsanın da performansını düşürdü.

ALTINI GEÇEN HİSSELER…

Hisseler bazında bakıldığında ise BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlerden sadece 11’i, bu yıl gram altının gösterdiği %99’luk performansın üzerinde getiri sundu.

16 Ekim kapanış fiyatları itibarıyla bu hisseler şöyle sıralanıyor: