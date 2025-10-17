28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi, 28 Ekim'de okullar tatil olacak mı? 2025 Resmi Tatil Takvimi

28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi, 28 Ekim'de okullar tatil olacak mı araştırılmaya başlandı. Türkiye 102. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanırken, 28 Ekim’in çalışma ve okul durumuyla ilgili soru işaretleri gündeme geldi.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim Salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün tatil olarak uygulanacak. Öğleden sonra başlayan tatil, kamu kurumları ve bazı özel sektör çalışanlarını kapsıyor.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

28 Ekim günü okullarda eğitim yarım gün olarak yapılacak. Öğleden sonra öğrenciler ders yapmayacak. Üniversitelerde ise ders programları okuldan okula farklılık gösterirken bazı üniversitelerde dersler tam gün sürebilecek.

28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

28 Ekim Salı gününe denk gelirken yarım gün idari tatil uygulanacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta resmi tatil devam edecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

102. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanacak. Bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

2025 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi