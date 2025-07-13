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14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi
Resmi Tatil, Bankalar, Noterler, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kutlanırken, bir gün öncesinde 14 Temmuz’un çalışma düzeni kamuoyunun gündeminde. Resmi kurumlar, özel sektör çalışanları ve hizmet almak isteyen vatandaşlar “14 Temmuz yarım gün mü?”, “15 Temmuz’da bankalar açık mı?”, “Noterler çalışıyor mu?” gibi sorulara cevap arıyor.

2025 yılı resmi tatil takvimine göre 15 Temmuz Salı günü resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu?

14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - 1. Resim

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma saatlerine göre hizmet verecek. 14 Temmuz'da yarım gün uygulaması söz konusu olmayacak.

14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - 2. Resim

14 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

14 Temmuz Türkiye resmi tatil takviminde yer almamaktadır. 15 Temmuz öncesi olan 14 Temmuz için herhangi bir idari izin ya da resmi tatil kararı alınmamıştır. Kurumlar ve işletmeler 14 Temmuz'da normal mesailerine devam edecek.

14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - 3. Resim

14 TEMMUZ'DA BANKALAR, NOTERLER VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

14 Temmuz’da bankalar, noterler ve kargo şirketleri olağan şekilde hizmet vermeyi sürdürecek. Resmi bir tatil olmadığı için tüm kurumlar mesai saatlerinde açıktır. Vatandaşlar işlemlerini 14 Temmuz'da da gerçekleştirebilecek.

14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - 4. Resim

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak her yıl resmi tatil olarak değerlendiriliyor. 2025 yılında  salı gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almaya devam ediyor. Kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu 15 Temmuz'da kapalı olacak.

14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - 5. Resim

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, NOTERLER, ECZANELER, HASTANELER, KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz’da bankalar, noterler, eczaneler ve kargo şirketleri kapalı olacak. Eczaneler ve noterler yalnızca nöbetçi sistemle sınırlı hizmet verecek. 15 Temmuz'da hastanelerde acil servisler dışında poliklinik hizmeti sunulmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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