14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi

Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kutlanırken, bir gün öncesinde 14 Temmuz’un çalışma düzeni kamuoyunun gündeminde. Resmi kurumlar, özel sektör çalışanları ve hizmet almak isteyen vatandaşlar “14 Temmuz yarım gün mü?”, “15 Temmuz’da bankalar açık mı?”, “Noterler çalışıyor mu?” gibi sorulara cevap arıyor.

2025 yılı resmi tatil takvimine göre 15 Temmuz Salı günü resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma saatlerine göre hizmet verecek. 14 Temmuz'da yarım gün uygulaması söz konusu olmayacak.

14 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

14 Temmuz Türkiye resmi tatil takviminde yer almamaktadır. 15 Temmuz öncesi olan 14 Temmuz için herhangi bir idari izin ya da resmi tatil kararı alınmamıştır. Kurumlar ve işletmeler 14 Temmuz'da normal mesailerine devam edecek.

14 TEMMUZ'DA BANKALAR, NOTERLER VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

14 Temmuz’da bankalar, noterler ve kargo şirketleri olağan şekilde hizmet vermeyi sürdürecek. Resmi bir tatil olmadığı için tüm kurumlar mesai saatlerinde açıktır. Vatandaşlar işlemlerini 14 Temmuz'da da gerçekleştirebilecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak her yıl resmi tatil olarak değerlendiriliyor. 2025 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almaya devam ediyor. Kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu 15 Temmuz'da kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, NOTERLER, ECZANELER, HASTANELER, KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz’da bankalar, noterler, eczaneler ve kargo şirketleri kapalı olacak. Eczaneler ve noterler yalnızca nöbetçi sistemle sınırlı hizmet verecek. 15 Temmuz'da hastanelerde acil servisler dışında poliklinik hizmeti sunulmayacak.