15 Temmuz'da noterler açık mı? İşte 2025 yılana dair noterlerin çalışma durumu

15 Temmuz 2025 tarihinde notelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle "15 Temmuz'da noterler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

15 Temmuz noterlerin çalışma durumu arama motorlarında sorgulatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil günlerinde devlet daireli hizmet vermediği bilinmektedir. Bu kapsamda Salı günü noter çalışma saatleri de merak konusu oldu.. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı? İşte 2025 yılana dair noterlerin çalışma durumu...

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

Her sene 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında yer almaktadır. 2025 yılında da 15 Temmuz Salı günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır. Bu kapsamda 15 Temmuz'da noter kapalı olacaktır.

15 Temmuz Salı günü Resmi tatil olması sebebiyle kapalıdır ve herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ NOTER AÇIK OLACAK MI?

Türkiye Noterler Birliği tarafından hafta sonları uygulanan nöbetçi noter sistemi Cumartesi ve Pazar günlerini kapsamaktadır. Bu nedenle 15 Temmuz Salı günü nöbetçi noter sistemi bulunmadığı için açık değildir. 15 Temmuz'da hiçbir noter hizmet vermeyecektir.

NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam 17:00'a kadar hizmet verir. Noterler 12:30-13:30 saatleri arasında öğle molası verir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişebilir.