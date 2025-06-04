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Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, arife günü noterlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Noter işlemleri planlayanlar bayramda noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki arife günü noterler açık mı?

Kurban Bayramı öncesi resmi kurumların çalışma saatleri merak konusu oldu. Noter işlemleri olanlar, “Arife günü noterler açık mı?”, “Noterler saat kaça kadar hizmet verecek?” sorularına cevap aramaya başladı.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği’nin uyguladığı resmi tatil takvimine göre, arife günleri kamu kurumları için yarım gün tatil sayılıyor. Bu doğrultuda, 5 Haziran 2025 Perşembe günü noterler yalnızca öğle saatine kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise noterler kapalı olacak.

Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri - 1. Resim

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Arife günü sonrası başlayacak olan Kurban Bayramı boyunca noterler hizmet vermeyecek. Resmi tatil süresince noterler kapalı olacağından, işlem yapmak isteyen vatandaşların planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerekiyor. Bayram tatili boyunca yalnızca nöbetçi noter uygulaması ile bazı işlemler kısıtlı kapsamda yapılabilecek.

Özellikle tapu işlemleri, vekaletnameler, satış belgeleri gibi resmi evraklar için işlem yapacak vatandaşların bayram tatilinden önce işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri - 2. Resim

NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATİ

Normal koşullarda noterler hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verir. Öğle arası genellikle 12.30 - 13.30 arasında olur. Resmi tatil ve arife günlerinde bu saatler değişiklik gösterebilir. Arife günlerinde ise hizmet süresi öğleye kadar sınırlandırılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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