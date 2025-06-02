Arife günü bankalar açık mı? Bankaya gitmeden dikkat!

Arefe günü bankaların açık olup olmayacağı Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Para çekme, yatırma ve kredi gibi işlemlerini gerçekleştirecek olanlar bayramda bankaların açık olma durumunu sorgulamaya başladı.

Kurban Bayramına günler kalmışken bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Bankalarda işlem yapacak olanlar, “Arefe günü bankalar açık mı?”, “5 Haziran Perşembe bankalar kaçta kapanacak?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye genelindeki resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve bankalar dahil olmak üzere birçok resmi kuruluş arife günü öğle saatine kadar açık olacak.

Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşların, 5 Haziran günü saat 13.00’e kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 13.00’ten sonra ise bankalar hizmet vermeyecek.

5 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü olan 5 Haziran’da resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün açık olacak. Bu kapsamda bankalar saat 13.00’e kadar hizmet verecek. Perşembe öğleden sonra sonra ise bankalar kapanacak ve Kurban Bayramı boyunca 4 gün boyunca tatil olacak.

ARİFE GÜNÜ BANKALAR KAPALI MI?

Bayram boyunca EFT, havale ve diğer bankacılık işlemlerinde gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri teknik olarak devam edecek olsa da, arife gününden bayram sonuna kadar bankalar kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatili 4 gün sürecek. Bu süre boyunca kamu kurumları, okullar, noterler ve bankalar kapalı olacak.