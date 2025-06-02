Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray ve metro hatlarında son durum

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma gününe denk gelmektedir. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar yol ücretlerinin bedava olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Bayramda köprü geçişleri, otoyollar ve şehir içi raylı sistemler ücretsiz olacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu.

Bayram tatiline kısa süre kala ulaşım planlarını yapanlara güzel haber verildi. 6-9 Haziran arasında idrak edilecek Kurban Bayramı kapsamında toplu taşıma kullanacak vatandaşlar toplu taşımanın ücret durumunu merak ediyor.

Şimdiye dek Kurban Bayramı kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının bu yılki tarife arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, tüm ayrıntılar...

MARMARAY, METRO, BAŞKENTRAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresi boyunca raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım sağlanacaktır. Uygulama kapsamında vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattında ücretsiz yararlanabilecektir.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ TARİHLERİ

KGM tarafından işlettiği köprü ve otoyollar için ücretsiz geçiş döneminde 5 Haziran 2025 Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar bazı köprü ve otoyollar ücretsizdir

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz uygulamanın dışındadır. Yani Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve bazı otoyollar ücretsiz geçiş hizmeti vermemektedir.

6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramında yani 6-9 Haziran boyunca metrobüsler ücretsiz hizmet verecektir.

6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA FÜNİKÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'da Taksim-Kabataş füniküleri ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Haziran cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda tramvaylar 9 Haziran'a kadar ücretsiz olacak.

6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Başkentray'ın ücretsiz olacağı açıklandı.

6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.