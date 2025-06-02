İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihler

İşsizlik maaşları her ayın sonunda hak sahiplerinin hesaplarına yatmaktadır. Ancak resmi tatiller ve bayramlar gibi özel durumlarda ödeme takviminde değişiklik yaşanmaktadır. Bayram öncesinde yatırılan ödemeler vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Peki, 2025 Haziran memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm ayrıntılar...

Şartları taşıyan kişilerin aldıkları işsizlik maaşı belirli süre içinde her ay ödenmektedir. 2025 Kurban Bayramı sebebiyle işsizlik maaş ödemelerinin ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak? sorusu günün en çok takip edilen konularından biridir. Memur maaşları her ayın 15’inde yatırılıyor. Emekli maaşları ise ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'ndan önce geçmiş senelerde emekli maaşı ödeme takvimini öne çektiği görülmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

İşsizlik ödeneği Ramazan Bayramı arefesinin 29 Mart'a denk gelmesi sebebiyle bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı.

Bu sene Kurban Bayramı arefesinin 5 Mayıs'a denk geliyor. Buna göre, işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce yatması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak ödenir ve bu tarihi öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkisi vardır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Sigortalı çalışan bir kişinin işsiz kalması halinde SGK ilk olarak 4 aylık prime bakarak alacağı miktarı hesaplar. Buna göre, son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık ortalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise 10.323,25 TL olarak hesaplara aktarılmaktadır.