Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Arife günü ilaç sektörünün çalışma durumu

Bayramda eczanelerin açık olup olmadığı resmi tatil nedeniyle merak edildi. İlaç almak ya da tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, arife ve bayram günlerinde eczanelerin açık olma durumunu sorgulamaya başladı. Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler hizmet vermezken nöbetçi eczaneler 24 saat açık olacak.

İlaç almak isteyen vatandaşlar, arife günü ile bayramda eczanelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Kurban Bayramı’nın 4.5 gün resmi tatil olmasından dolayı yarın öğle saatlerinden itibaren birçok kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olduğundan birçok kamu kurum ve kuruluşları bu süreçte kapalı olacak. Eczaneler, resmi tatil nedeniyle hizmet vermezken nöbetçi eczaneler 24 saat açık olacak.

ARİFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Kurban Bayramı arifesinde kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler de yarım gün hizmet verecek. Arife günü veya bayramda Acil ilaç temin etmek isteyen ise nöbetçi eczanelere yönlendirilecek.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler bugün normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam ederken Arife günü yarım gün açık olacak. Bayram tatili boyunca hizmet vermeyi durduran eczaneler ilk mesai gününde yeniden çalışmaya başlayacak.

ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nın dört günü boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler sayesinde acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı süresince dört gün boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık kalacak. Bu kapsamda eczaneler 10 Haziran Salı günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

İlaç almak ya da tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, il ve ilçelere göre nöbetçi eczanelerin adres bilgisinin nasıl sorgulandığını merak etmeye başladı. e-Devlet’ten nöbetçi eczaneleri sorgulamak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

1.Arama kısmından “nöbetçi eczane sorgulama” araması yapılır

2.⁠ ⁠İl ve tarih seçimi yapılır

3.Tüm ilin nöbetçi eczane listesinden bakabilir ya da sağ taraftan ilçe seçimi yapıp sonuçları daraltabilirsiniz

4.⁠ ⁠Çıkan sonuçlarda nöbetçi eczanelerin konumu “haritada göster” kısmından görüntüleyebilirsiniz.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Nöbetçi eczane sorgulama uygulamasıyla en yakın eczaneyi bulabilirsiniz. Size en yakın eczaneyi TİTCK ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.