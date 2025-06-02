Meliha Diken yeniden Eczacıbaşı Dynavit’te

Fenerbahçe'den ayrılan milli voleybolcu Meliha Diken, yeniden Eczacıbaşı Dynavit'e döndü. Transferiyle ilgili konuşan Diken, "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, daha önce formasını giydiği milli oyuncu Meliha Diken’i 2025 - 2026 sezonu kadrosuna kattı. Yeni sezonda smaçör pozisyonunda oynayacak olan Meliha turuncu-beyazlı formayı terletecek.

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Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!" dedi.