Kargolar arife günü açık mı, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi Kargo, MNG ve Trendyol Express çalışma durumu

Kurban Bayramına yaklaşırken gözler arife günü kargoların çalışma durumuna çevrildi. Gönderim yapacak ve kargo bekleyenler kargoların arife günü dağıtım yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. 4.5 gün sürecek bayram tatili sürecinde Yurtiçi Kargo, MNG, PTT Kargo ve Trendyol Express başta olmak üzere kargo şirketlerinin çalışma durumu belli oldu.

Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken arife günü kargoların dağıtım yapıp yapmayacağı gündeme geldi. Bayram haftasında kargo bekleyenler bayramın sona ermesinin ardından kargoların arife günü çalışma durumunu araştırmaya başladı. Kargo şirketleri 5 Haziran Perşembe günü dağıtım yapmaya devam edecek.

KARGOLAR ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı arifesinde kargoların dağıtım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Kargolar 5 Haziran Perşembe günü öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam edecek.

KARGOLAR ARİFE GÜNÜ DAĞITIM YAPACAK MI?

Kargo şirketleri bayram tatili sürecinde hizmet vermeyecek. Ancak bayram arifesinde PTT Kargo, MNG, Yurtiçi ve Trendyol Express gibi kargo firmaları öğle saatlerine kadar dağıtım yapacak.

YURTİÇİ KARGO ARİFE GÜNÜ DAĞITIM YAPACAK MI?

Kurban Bayramında kapalı olan Yurtiçi Kargo 5 Haziran Perşembe günü öğle saatlerine kadar sevkiyat ve dağıtım işlemlerine devam edecek.

TRENDYOL EXPRESS KAPALI MI?

Trendyol Express arife günü hizmet vermeye devam edecek.

MNG KARGO 5 HAZİRAN’DA AÇIK MI?

MNG kargo arife gününde öğlene kadar teslimat yapacak. Kurban Bayramı boyunca MNG kargo hizmet vermeyecek.

BAYRAMDA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

6 Haziran-9 Haziran tarihleri bayram tatili olarak kabul edildiğinden kargo şirketleri bayram tatili bitene kadar hizmet vermeyecek. Kargo dağıtım işlemleri ise 10 Haziran Salı günü devam edecek.

BAYRAMDA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil olmasından dolayı kargolar hizmet vermeyecek.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG Kargo bayram arifesinde öğlene kadar hizmet vermeye devam edecek. Öğleden sonra resmi tatil olması sebebiyle 5 Haziran Perşembe öğleden sonradan 10 Haziran Salı gününe kadar hizmet vermeyecek.

PERŞEMBE GÜNÜ YURTİÇİ KARGO DAĞITIM YAPACAK MI?

Yurtiçi Kargo Kurban Bayramı sürecinde kapalı olacak. Yurtiçi kargo 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kargo dağıtım ve sevkiyat işlemlerini durduracak.

TRENDYOL EXPRESS ARİFE GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?

Trendyol Express 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kapalı olacak. Kurban Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiğinden 6-9 Haziran tarihleri arasında Trendyol Express hizmet vermeyecek.