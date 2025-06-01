Hepsijet, Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarının kargo birimleri Trendyol Express ve Hepsijet’in hafta sonu özellikle pazar günü çalışma saatleri, kargo bekleyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

E-ticaretin hızla yükseldiği Türkiye’de, Trendyol Express ve Hepsijet gibi kargo şirketlerinin çalışma saatleri, online alışveriş yapanlar için büyük önem taşıyor. Özellikle bahar ve yaz kampanya dönemlerinde kargo teslimat süreleri merak konusu olurken Trendyol Express’in Pazar günleri çalışıp çalışmadığı ve Hepsijet’in hafta sonu teslimat politikaları sıkça sorgulanıyor.

HEPSİJET PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Hepsijet, Hepsiburada’nın kendi kargo birimi olarak hafta sonu teslimatlarında esnek bir politika izliyor. Hepsi Jet'in sitesinde "Operasyonlarımız 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir." olarak ifade ediliyor. Pazar günleri teslimat, genellikle kampanya dönemlerindeki yoğunluk gibi özel durumlara bağlı olarak gerçekleşiyor.

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol’un kargo birimi olarak, Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar haftanın 6 günü 09:00-18:00 saatleri arasında teslimat yapıyor ancak Pazar günleri hizmet vermiyor.

Trendyol’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, “Hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00-18:00 arası teslimat yapılmaktadır” ancak yoğun kampanya dönemlerinde bu saatler esneyebiliyor.

Trendyol Express’in bahar kampanyaları sırasında Müşteriler, Trendyol Express’in çağrı merkezine hafta içi 08:30-24:00, Cumartesi 10:00-24:00 ve Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında ulaşabiliyor.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi kargo şirketleri, genellikle sabah erken saatlerden akşamüstüne kadar kesintisiz hizmet sunuyor. PTT Kargo, 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında çalışıyor.

Yurtiçi Kargo 09:00-18:00, MNG Kargo 08:30-18:00, Aras Kargo 08:30-18:00 ve UPS Kargo 09:00-18:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Sürat Kargo ise bölgeye göre farklılık sunuyor. Doğu illerinde 08:30-18:00, batı illerinde 09:00-18:30 mesai saatleri geçerli.