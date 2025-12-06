Kırıkkale'de teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri bir eve operasyon düzenledi. 8 bin 252 sentetik ecza hapı, kubar esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Keskin ilçesinde ikamet eden M.İ. (52) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

Evin her bölümünü ayrıntılı şekilde arayan ekipler, mutfaktan depo bölümüne, bahçeden eklenti alanlara kadar tüm noktaları tek tek inceledi. Yapılan aramalar sonucunda bir koli içerisinde plastik kutularda muhafaza edilen toplam 8 bin 252 adet sentetik ecza hapı ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve bir av tüfeği de bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası