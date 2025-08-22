Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi!

29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi!
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram yaklaşırken, çalışanların ve öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında tatilin hangi güne denk geldiği ve 29 Ağustos’un resmi tatil kapsamına girip girmediği yer alıyor. 29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak merakla araştırılıyor.

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos, resmi tatil takviminde yer almamakta. 29 Ağustos tarihinde kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

 

 

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün tatil olmayacak. Çalışanlar için mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

 

 

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı olarak her yıl tüm yurtta kutlanan resmi tatiller arasında yer almaktadır. 30 Ağustos'ta kamu kurumları ve resmi daireler kapalıdır.

 

 

30 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos yarım gün değil tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Gün boyunca kamu kurumları hizmet vermeyecek.

 

 

30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kamu kurumları, belediyeler, valilikler ve devlet daireleri kapalıdır. Bankalar da resmi tatil kapsamında hizmet vermemektedir. Acil servisler, nöbetçi eczaneler ve 24 saat hizmet veren bazı kurumlar görevine devam edecek.

Motokrosun başkenti Afyon!‘Darp’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı! BLOK3’ten ilk açıklama geldi
