29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi!

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos, resmi tatil takviminde yer almamakta. 29 Ağustos tarihinde kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün tatil olmayacak. Çalışanlar için mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı olarak her yıl tüm yurtta kutlanan resmi tatiller arasında yer almaktadır. 30 Ağustos'ta kamu kurumları ve resmi daireler kapalıdır.

30 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos yarım gün değil tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Gün boyunca kamu kurumları hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kamu kurumları, belediyeler, valilikler ve devlet daireleri kapalıdır. Bankalar da resmi tatil kapsamında hizmet vermemektedir. Acil servisler, nöbetçi eczaneler ve 24 saat hizmet veren bazı kurumlar görevine devam edecek.