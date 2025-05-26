Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün tatil olacak mı? Arefe ve Bayram günü tatil durumu sorgulanıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planları yapan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında arefe gününün resmi tatil olup olmadığı geliyor. 2025 yılı Kurban Bayramı takvimi netleşirken, kamu kurumları ve özel sektörün çalışma düzeni de gündeme taşındı. 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen arefe günü resmi tatil mi, yarım gün tatil olacak mı kamuoyu tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı öncesi en çok merak edilen konuların başında Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı geliyor. 2025 Arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi takvimde 5 Haziran Arefe günü yarım gün tatil olarak yer alıyor.

Dolayısıyla, Arefe günü resmi tatil kapsamında kamu çalışanları için öğleden sonrası tatil sayılıyor. Öğle saatlerine kadar mesai yapan kamu kurumları, saat 12.00'den sonra hizmet vermiyor.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ TATİL?

Arefe günü, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da yarım gün tatil ilan edildi. 5 Haziran Perşembe günü, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saat 12.00’ye kadar devam edecek. Öğleden sonra ise tüm kamu personeli idari izinli sayılacak.

Resmi tatil nedeniyle de resmi kurumlara dahil olan okullar, üniversiteler, bankalar, nüfus müdürlükleri, belediyeler, sağlık ocakları ve eczaneler gibi birçok kurum öğleden sonra hizmet vermeyecek. Özel sektörde ise uygulama işyerinin kendi inisiyatifine bağlı olarak değişebiliyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin süresi de bir diğer merak konusu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Resmi açıklamalara göre 2025 yılı Kurban Bayramı tatili, yalnızca 4.5 gün sürecek. Yani 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak tatil, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Hükümet tarafından yapılan duyuruda, tatilin sadece bu süreyle sınırlı kalacağı belirtildi. 3 ve 4 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınmaması sebebiyle tatilin hafta başına sarkarak uzatılması söz konusu olmayacak.

İlgili Haber 29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi’nin 572.yıl dönümü!

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ?

Tatil planları yapanlar tarafından sıkça sorulan bir diğer soru ise Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı. 2025 yılı için açıklanan resmi takvime göre bayram tatili 9 güne çıkarılmayacak. Arefe günü yarım gün olarak kabul edilip, bayramın dört günüyle birlikte toplamda 4.5 günlük bir tatil uygulanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Bayram tatilinin haftanın diğer günleriyle birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu da açıklığa kavuştu. Hükümetin yaptığı resmi duyuruya göre, Kurban Bayramı tatili yalnızca 5 Haziran Perşembe öğleden sonrası ile 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinden oluşacak. Böylece kamu çalışanları için toplamda 4.5 günlük bir tatil imkanı sağlanmış olacak.