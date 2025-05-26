Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili için heyecan başladı!

Haziran ayına yaklaşırken okullar ne zaman kapanacak 2025 sorusu cevap aramaya başladı. Kurban Bayramı ile aynı zamana denk gelen yaz tatilinin erkene çekilmesi ihtimali ise gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okulların normal tarihinde kapanacağını açıklamıştı.

Okulların kapanacağı tarih ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu tarihte hem karne hem de tatil sevincini yaşayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Okulların kapanacağı tarih milyonlarca öğrencinin gündemini oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili ise 23 Haziran Pazartesi günü başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre okullar haziran ayının üçüncü haftasında kapanacak. 20 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde tüm okullarda son ders zili çalacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Karneler 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak. 26 Mayıs itibarıyla okulların kapanma tarihine 25 gün kaldı. Öğrenciler 20 Haziran’da karnelerine kavuşarak yaz tatili sevincini yaşayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılı yaz tatiline gün gün yaklaşırken okulların kapanmasına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, okulların kapanmasına 25 gün kaldı.

OKULLAR ERKEN KAPANIR MI?

Kurban Bayramı ile yaz tatili arasında yaklaşık iki haftalık bir süre olması okulların erken kapanma ihtimalini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların erken kapanma konusunun mümkün olmadığını belirterek 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine bağlı kalacaklarını açıkladı.

YAZ TATİLİ KAÇ AY?

Yaz tatiline adım adım yaklaşırken yaz tatilinin kaç ay olduğu merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yaz tatili 3 ay sürecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül ayında başlayacak.