Mahsun J 2. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi belli oldu

Başrolünde Mahsun Karaca'nın yer aldığı Mahsun J. 2 sezonuyla gündeme gelmeye devam ediyor. GAİN'de yayınlanan dizi, en çok izlenen diziler arasından yer alıyor. Dizinin takipçileri 2. sezon 12. bölüm yayın tarihini ve dizinin final olup olmadığını merak ediyor. Yayınlanan takvime göre Mahsun J final bölümü tarihi de belli oldu.
GAİN'in popüler dizisi Mahsun J, 2. sezonuyla yine platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. 11. bölümü 17 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan Mahsun J 2. sezon 12. bölüm ne zaman merak edildi.
MAHSUN J 2. SEZON 12. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizi her hafta yeni bölümüyle platformda yer alıyor. Yayın takvimine ilişkin yapılan duyurulara göre, Mahsun J 2. sezonun 12. bölümü 24 Ekim 2025 Cuma günü GAİN platformunda yayınlanacak.
MAHSUN J 2. SEZON FİNAL TARİHİ
Sezonun toplam bölüm sayısının 14 olması planlandığı tahmin edilirken ve 14. bölümün 7 Kasım’da sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin başrollerinde Mahsun Karaca ve Eda Akalın yer alıyor.
MAHSUN J BÖLÜM TARİHLERİ
12. Bölüm 24 Ekim 2025
13. Bölüm 31 Ekim 2025
14. Bölüm 7 Kasım 2025
