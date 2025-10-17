'Zafer' olarak duyurdular ama... İsrail'in ruhu bile duymadı

Gazze’de ateşkesin ardından serbest bırakılan İsrailli bir esirin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Asker, İsrail’İn Hamas’ın elindeki rehineleri ölü ya da diri ele geçirmek için 2 yıl boyunca soykırım yaptığını, ancak gözlerinin önünden geçen İsrailli askerleri fark edemediğini kaydetti. Askerin söylediklerine göre rehineler, İsrail istihbaratının gözünün önünde Gazze'nin kuzeyinden güneyine 'protesto' adı altında taşındı.

Ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakılan İsrailli bir asker, Kassam Tugayları'na bağlı Gölge Birliği'nin stratejik planının detaylarını aktardı.

Filistinli gazeteci Tevfik Alhamss'ın aktardığına göre İsrailli esir asker, 25 Mart 20025'te Gazze'de Hamas karşı sahte bir protesto organize edildiğini söyledi.

"İSRAİL MEDYASI GÖSTERİLERİ ‘ZAFER’ GİBİ AKTARDI"

İsrailli esir "Hamas, Gazze'den dışarı" sloganlarıyla yapılan eylemde kendilerinin de yer aldığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Kassam Tugayları'na bağlı Gölge Birliği, savaş ve Hamas'a karşı gösteriler düzenledi. Bu, bu yılın 25 Mart tarihinde oldu. Biz, İsrailli esir askerler olarak, bu gösterilerin arasında yürüdük; Beyt Lahya'dan kuzeye, oradan Beyt Hanun'a, ardından Gazze'ye ve en sonunda güneye Han Yunus'a kadar. Direniş karşıtı sloganlar atan bu gösteriler İsraillilerin içini soğuttu. İsrail medyası bu gösterileri bir zafer gibi aktardı. Ama gerçekte bu gösteriler Kassam Tugayları'nın bir planıydı."

"KEŞİF UÇAKLARI HEP TEPEMİZDEYDİ AMA…"

İsrailli asker sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu gösteriler sırasında İsrailli esir askerler kuzeyden güneye taşındı; hem de İsrail uçaklarının ve istihbaratının gözü önünde. İsrailliler ise, bunun Hamas karşıtı gerçek bir halk gösterisi olduğunu sanıp sevinç çığlıkları attı. Bu planın, yani bizi kuzeyden güneye taşıma planının işe yarayacağını hiç beklemiyorduk çünkü keşif uçakları sürekli tepemizdeydi ama bizi fark etmediler. Daha da garibi, Kassam savaşçıları bizden gösterilere öncülük etmemizi istediler, hangi sloganları atacağımızı öğrettiler. Biz omuzlarda taşınıyor, Arapça olarak direniş aleyhine sloganlar atıyorduk; Kassam mensupları da bizim arkamızdan bu sloganları tekrarlıyordu. Böylece İsrail istihbaratının ve uçaklarının gözü önünde, Han Yunus'a kadar güvenle ulaştık, onlar ise kim olduğumuzu anlayamadılar."