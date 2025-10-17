Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas açıkladı! "Esirlerin cesetlerinin teslimi İsrail yüzünden gecikiyor"

Hamas açıkladı! "Esirlerin cesetlerinin teslimi İsrail yüzünden gecikiyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hamas açıkladı! &quot;Esirlerin cesetlerinin teslimi İsrail yüzünden gecikiyor&quot;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulan Hamas, esirlerin cenazelerinin teslimine ilişkin açıklamada bulundu. Sürecin uzun sürebileceği vurgulanan açıklamada, "Cenazelerin bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denildi.

Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi.

"CESETLER ENKAZ ALTINDA..."

Hamas’tan yapılan açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" denildi.

Hamas açıkladı! "Esirlerin cesetlerinin teslimi İsrail yüzünden gecikiyor" - 1. Resim

"NETANYAHU ENGELLİYOR"

Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas açıkladı! "Esirlerin cesetlerinin teslimi İsrail yüzünden gecikiyor" - 2. Resim

Hamas’ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cuma Hutbesi 17 Ekim: Müslümanın Hayatına Yön Veren Rehber: Sünnet-i SeniyyeTOKİ'nin indirim kampanyası bugün bitiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandı - DünyaDevrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandıFilipinler, 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! - DünyaGüneydoğu Asya ülkesinde şiddetli deprem!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! SDG, Şam yönetimi ile anlaştı - DünyaErdoğan'ın uyarıları sonrası beklenen adımTrump, Ukrayna savaşını işaret etti: Yakında sayıyı 9 yapacağız! - DünyaTrump, Ukrayna savaşını işaret ettiİsrail namluyu Kıbrıs’a çevirdi! Netanyahu, Doğu Akdeniz’e sahip olmak istiyor - DünyaKatillerin yeni hedefi Kıbrıs adası!Ankara'dan Gazze'ye 81 kişilik özel ekip! Türkiye ateşkesi korumayı hedefliyor - DünyaAnkara'dan Gazze'ye 81 kişilik özel ekip!
Sonraki Haber Yükleniyor...