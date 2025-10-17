Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas bir rehinenin daha cesedine ulaştı! İsrail'e teslim edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması sürerken, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden ve cesetlerine ulaşılamayan İsrailli rehineleri arama çalışmaları devam ediyor. Hamas, bugün bulunan ve İsrailli bir rehineye ait olan cesedin İsrail'e teslim edileceğini duyurdu. Tel Aviv yönetimi Hamas'ı cesetleri bilerek teslim etmemekle suçlamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan aramalar neticesinde bugün bulunan İsrailli esire ait bir cesedi daha saat 23:00 dolaylarında teslim edeceğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalar sırasında bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bulunan cesedin bugün saat 23:00 dolaylarında Gazze Şeridi'nde Kızılhaç heyetine teslim edileceği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun esirin cesedini almak için hazırlık yaptığını, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim edeceği cesedin ordu tarafından alınıp İsrail'e getirilmesinin gece yarısını bulacağı aktarıldı.

Hamas bir rehinenin daha cesedine ulaştı! İsrail'e teslim edilecek - 1. Resim

KARŞILIKLI TAKASLAR SÜRÜYOR 

Hamas, şu ana kadar 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü. Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

