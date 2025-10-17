2 uçak birden düştü! Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki kazada pilotlar hayatlarını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada 2 uçak birden düştü. Aynı havaalanından kalkan tek motorlu iki uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde iki hafif uçağın düşmesi sonucunda 2 pilot hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Mpumalanga eyaletindeki Secunda Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki hafif uçak, KwaZulu Natal'ın Midland bölgesi yakınlarında düştü.
Kazaların ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, her ikisi de tek kişilik olan uçaklarda bulunan pilotların hayatını kaybettiği belirlendi.
Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (ARCC) yapılan açıklamada, kazaların olumsuz hava koşullarıyla ilişkilendirildiği ancak kesin nedenin soruşturma sonucunda 30 gün içinde belirleneceği kaydedildi.
Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) de olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.