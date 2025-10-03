Eğitim uçağı düştü! Venezuela'da 2 asker hayatını kaybetti
Güncelleme:
Venezuela'nın Aragua eyaletine bağlı Girardot kasabasındaki kırsal alana bir eğitim uçağı düştü. Ülke basınında yer alan haberlere göre uçakta bulunan 2 asker hayatını kaybetti.
Venezuela’da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir uçağın düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, "Enstrom 480" tipi eğitim uçağı, Aragua eyaletine bağlı Girardot kasabasındaki kırsal alana düştü.
Kazada biri binbaşı 2 asker hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
