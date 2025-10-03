Savunma sanayide tarihi eşik! Altay Tankı seri üretim bandına çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yer alan BMC Savunma'nın üretim tesislerini ziyaret etti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BMC Savunma'nın üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın sunumuyla üretim süreçlerine dair kapsamlı bir brifing aldığını belirtti.

ALTAY TANKI İÇİN SERİ ÜRETİM ZAMANI

Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle Altay Ana Muharebe Tankı’nın üretim hazırlıklarını sahada incelediklerini ve teknik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay Tankı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek. Attığımız her adım, sadece bir üretim sürecini değil, tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır. Savunma sanayiimiz, mühendislerimizin gayreti, sanayicilerimizin katkısı ve milletimizin inancıyla kararlılıkla yol almaktadır." İlgili Haber Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay Tankı'nın seri üretimi ilk kez görüntülendi

3 BİN METRE ETKİLİ MENZİL

Altay ana silah sistemiyle 120 milimetre çapında, tam atım halinde, işaretlenen hedefe elektrikli ateşlemeli lazer güdümlü füze atılabiliyor.

Ana silah sistemiyle bir dakika içinde art arda 6 APFSDS-T mühimmatı ateşlenebiliyor. Silah komplesinin ana parçası olan namlunun içi boydan boya kromla kaplanıyor. Bu çalışmalar sonucu kimyasal enerjili mühimmatla asgari 2 bin, zırh delici kinetik enerjili mühimmatla asgari 3 bin metre etkili menzile ulaşılıyor.

Boyu 6 bin 600 milimetre olan namlunun yorulma ömrü 1500 atıma karşılık geliyor. Namlunun emniyetle hizmet ömrü ise en az 1000 atımı buluyor.