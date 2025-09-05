Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay Tankı'nın seri üretimi ilk kez görüntülendi

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde başladı.

Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı ve yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor. Üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başlarken, tesisin resmi açılışında ise ilk teslimatın yapılacağı açıklandı.

5 ÜLKE ALTAY TANKINI ALMAK İÇİN YARIŞA GİRDİ

Özellikle Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerden Altay tankına büyük ilgi görülüyor. İlk etapta Katar, Altay tankı için 40 adetlik bir sipariş verdi. Üretimi süren tankların, önümüzdeki iki yıl içinde Katar’a teslim edilmesi planlandığında bahsediliyor.

ALTAY TANKI'NIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLADIK

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ''Ülkemizin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ALTAY tankımızda seri üretime başladık. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz'' diyerek açılışın tarihi hakkında da bilgiler verdi.

Tosyalı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kara ve deniz araçlarımızın ihtiyacı olan 400-1500 beygir güç üreten motorlarımızı üretmeye başlamıştık. Şimdi de geçen sene ramazan ayında temelini attığımız tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. Bugün de gezdik, gördük. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek."

"ÇOK BÜYÜK BİR RÜYA ARTIK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün çok büyük desteği olduğunu vurgulayan Tosyalı, şunları ifade etti:

"Neredeyse her gün çok yoğun görüşüyoruz. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir rüya artık gerçeğe dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması. Önceki sene test için verdiğimiz tanklarımız bütün kabiliyetlerini sergiledi ve çok büyük başarıyla geçti. Fabrikamız da bitti. Fabrikamızda tanklarımızı üretip kuvvetlerimize teslim edeceğiz."

"DÜNYADAKİ EN İLERİ TEKNOLOJİLERİ BARINDIRAN BİR CİHAZDAN BAHSEDİYORUZ "

Tankta kullanılacak BATU Güç Grubu'nu da ürettiklerini anons ettiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, bu konudaki çalışmaların geldiği aşamaya yönelik sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Güç grubumuzun tanklarımızda kullanılması için belli süreçleri tamamlaması lazım. İşte yol testlerinin yapılması, 10 bin kilometre koşması lazım. Belli performanslardan geçmesi lazım. Şu ana kadar güç grubumuzun programında herhangi bir aksilik yok. Hava savunma sistemlerine kadar tüm unsurları tankla beraber test ediliyor. Zaten dünyadaki en ileri teknolojileri barındıran bir cihazdan bahsediyoruz."

"BİRÇOK AKSAKLIKLA, PROVOKASYONLARLA KARŞILAŞILDI "

Ankara'da hayata geçirilen üretim üssü için "Bu milli bir sorumluluk, milli bir heyecan." nitelendirmesinde bulunan Tosyalı,