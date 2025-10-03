Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılarda Liverpool mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
VICTOR OSIMHEN İDMANDA YER ALDI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, antrenmanın tamamında yer aldı. Nijeryalı yıldız, Teknik Direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sahada olacak.
DEV DERBİ YARIN OYNANACAK
Sarı-kırmızılı takım, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
