Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede

Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya Milli Takımı'nın 6 Eylül'de oynadığı Ruanda maçında sakatlanan, 30 Eylül'deki Liverpool karşılaşmasında ilk 11'e dönebilen Victor Osimhen için alınan karar Galatasaray'da endişeye neden oldu. Henüz tam anlamıyla hazır olmayan ve Beşiktaş derbisindeki durumu belirsiz olan yıldız futbolcu, Nijerya'nın aday kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz ay milli arada geçirdiği sakatlığının ardından 3 maçı kaçıran ve yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede - 1. Resim

NİJERYA'DAN MİLLİ DAVET

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 10 Ekim ve 14 Ekim'de oynayacağı Lesotho ve Benin maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yıldız golcü de kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede - 2. Resim

"YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM"

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 5 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Liverpool karşısında penaltından takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede - 3. Resim

26 yaşındaki futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde 100 hazır değilim, şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum" demişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerAnadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı - SporMilli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosuTrabzonspor maçındaki kararı gündem olmuştu! Arda Kardeşler'in cezası açıklandı - SporHacıosmanoğlu'na cevap vermişti! İşte Kardeşler'in cezası...Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası - SporKural hatası yapılmıştı: PFDK'dan 'hükmen mağlubiyet' cezası3 defa tekrarlanan penaltıyı 3 defa kurtaran Berke Özer manşetlerde: Daha önce hiç görülmemiş, şaka gibi! - SporArt arda 3 penaltı kurtardı, manşetlere çıktıFenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap! - SporSaran'ın iki kelimelik Özek cevabı gündem olduArda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş - SporArda 'bitti' demeden bitmez: Avrupa'da müthiş geri dönüş
Sonraki Haber Yükleniyor...