Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede

Galatasaray'da geçtiğimiz ay milli arada geçirdiği sakatlığının ardından 3 maçı kaçıran ve yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

NİJERYA'DAN MİLLİ DAVET

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 10 Ekim ve 14 Ekim'de oynayacağı Lesotho ve Benin maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yıldız golcü de kadroya dahil edildi.

"YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM"

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 5 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Liverpool karşısında penaltından takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde 100 hazır değilim, şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum" demişti.