Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması: Sakatlık sorusunu cevapladı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç haftasında Liverpool'u tek golle geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından galibiyet hakkında değerlendirmeler yaptı.

"PRESTİJ OLARAK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Prestij açısından önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Okan Buruk, "Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da hücum da beraber yaptık. Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik." dedi.

"ŞANSLAR VERDİK AMA ÇOK BÜYÜK ŞANSLAR VERMEDİK"

Liverpool'a şans verdiklerini ancak büyük şanslar vermediklerini söyleyen Buruk, "Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti." şeklinde konuştu.

"OSIMHEN'E KRAMP GİRDİ"

Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin de konuşan Buruk, "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi." sözleriyle Nijeryalı futbolcuda korkulan bir durum olmadığını açıkladı.