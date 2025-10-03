Rusya, Avrupa'nın yükselen endişesi! Putin'in 'fiilen savaştalar' sözleri gerginliği zirveye çıkardı

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Putin'in ülkesinin NATO ve Avrupa'yla olan gerginliği de artarak devam ediyor.

ABD merkezli Miami Herald'dan edinilen bilgilere göre, Belçika Savunma yetkilileri, Elsenborn’daki bir askeri üssün üzerinde yaklaşık 15 kimliği belirsiz drone görüldüğünü açıkladı. VRT NWS’in haberine göre, olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Almanya’da ise Münih Havalimanı, yakınlarında tespit edilen menşei bilinmeyen drone’lar nedeniyle saatlerce kapalı kaldı. Yetkililer, iki NATO müttefiki ülkede yaşanan olayların kaynağını araştırıyor.

"RUSYA, NATO İLE SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Drone sürülerinin nereden geldiği veya birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi. Ancak Avrupa genelinde artan drone ihlalleri, casusluk ve sabotaj şüpheleriyle birlikte Rusya’ya yönelik kuşkuları artırıyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Rusya, NATO ile bir tür savaş yürütüyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BALTIK DENİZİ'NDE TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına bağlı birliklerin Baltık Denizi’nde gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Proje 22800 Karakurt sınıfı “Burya” adlı füze gemisi, Kaliningrad bölgesinden simüle edilen hava saldırılarını başarıyla püskürttü. Hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca gemi personelinin elektronik harp, denizaltısavar harekatı ve denizde sabotaj karşıtı savunma uygulamaları da

PUTİN, AVRUPA VE NATO HAKKINDA NE DEDİ?

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Soçi'de katıldığı konferansta, Avrupa’daki “birleşik elitlerin” Rusya’ya yönelik saldırı hazırlığı algısını körüklediğini öne sürdü.

Avrupa’daki askeri yığınağa değinen Putin, “Biz olup bitenleri görmezden gelemeyiz. Güvenliğimiz için buna hakkımız yok. Avrupa’daki militarizasyonu yakından takip ediyoruz, çok geçmeden cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın yöneticileri histeriyi tırmandırmaya devam ediyor. Rusya’nın NATO’ya saldıracağına kendileri bile inanmıyor. Eğer gerçekten inanıyorlarsa inanılmaz derecede beceriksizler; inanmıyorlarsa da dürüst değiller” dedi.

Ayrıca Putin, "Tüm NATO ülkeleri bize karşı savaş yürütüyor. Eğitmenler fiilen çatışmalara katılıyor" dedi.

Almanya’nın ordusunu Avrupa’nın en güçlü ordusu yapma hedefini örnek gösteren Putin, “Böyle tedbirler Rusya’nın da harekete geçmesine neden olacaktır. Karşı tedbirlerimiz gecikmeyecek ve bunlar, hafif tabirle, çok ikna edici olacak” uyarısında bulundu.