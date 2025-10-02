Putin'den "NATO'ya katılma isteğimiz reddedildi" sözleri! "Avrupa'nın savaş hazırlığına cevap vereceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’de düzenlenen Valday Tartışma Kulübü toplantısında Avrupa liderlerini ve NATO’yu hedef alan açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DAKİ MİLİTARİZASYONA ÇOK GEÇMEDEN CEVAP VERECEĞİZ"

Putin, Avrupa’daki “birleşik elitlerin” Rusya’ya yönelik saldırı hazırlığı algısını körüklediğini öne sürdü. “Avrupa’nın yöneticileri histeriyi tırmandırmaya devam ediyor. Rusya’nın NATO’ya saldıracağına kendileri bile inanmıyor. Eğer gerçekten inanıyorlarsa inanılmaz derecede beceriksizler; inanmıyorlarsa da dürüst değiller” dedi.

Avrupa’daki askeri yığınağa değinen Putin, “Biz olup bitenleri görmezden gelemeyiz. Güvenliğimiz için buna hakkımız yok. Avrupa’daki militarizasyonu yakından takip ediyoruz, çok geçmeden cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN NATO'YA KATILIMI ENGELLENDİ"

Ayrıca Putin, "Tüm NATO ülkeleri bize karşı savaş yürütüyor. Eğitmenler fiilen çatışmalara katılıyor" dedi.

Almanya’nın ordusunu Avrupa’nın en güçlü ordusu yapma hedefini örnek gösteren Putin, “Böyle tedbirler Rusya’nın da harekete geçmesine neden olacaktır. Karşı tedbirlerimiz gecikmeyecek ve bunlar, hafif tabirle, çok ikna edici olacak,” uyarısında bulundu.

Putin, Moskova’nın 1954 ve 2000 yıllarında NATO’ya katılma isteğini dile getirdiğini ancak reddedildiğini söyledi.

Putin, “Ülkemiz, bloklar arası çatışmanın gerekçelerini ortadan kaldırmak ve ortak bir güvenlik alanı oluşturmak için iki kez NATO’ya katılma hazır olduğunu açıkladı. İlki 1954’te, ikincisi ise Clinton’ın Moskova ziyareti sırasında oldu. Ancak her iki girişimde de reddedildik” dedi.

Batılı liderlerin “jeopolitik ve tarihsel kalıpların esiri” olduğunu savunan Putin, Clinton ile yaptığı görüşmeyi de anlattı:

Kendisi bana bunun mümkün olduğunu söyledi. Fakat akşamına ‘danıştım, bu gerçekçi değil’ diyerek geri adım attı.

Daha önce ABD’nin özel temsilcisi Keith Kellogg, Putin’in savaşı kazanamayacağının farkında olduğunu söylemiş ve NATO hava sahasını ihlal eden Rus uçakları ile dronlarına karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştı.