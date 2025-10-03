Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var

Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gören ilçesinde, Hüseyin Kurt idaresindeki 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi, Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında Ahmet Rıfkı Urucu yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

BALIKESİR'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 8 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hüseyin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı.

Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

