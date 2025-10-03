Isparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var
Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Afyonkarahisar kara yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ve 1 tır çarpıştı. Kazaya karışan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
