Isparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı.

ISPARTA'DA FECİ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.