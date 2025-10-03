Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Isparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Afyonkarahisar kara yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ve 1 tır çarpıştı. Kazaya karışan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı.

Isparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var - 1. Resim

ISPARTA'DA FECİ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

