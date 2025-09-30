Isparta'da 71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı.

Silahla yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim suçları, özel hayatın gizliliğini ihlal, kasten yaralama ve şantaj suçlarından toplam 71 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen şahsın, ayrıca 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanma sırasında başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.