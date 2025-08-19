Meclis'in önünde beyaz Toros yakmıştı: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı var

TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesi bir kişi Meclis'in önünde beyaz Toros yaktı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yayınladı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 57 yaşındaki şüphelinin Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığını açıkladı.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen şüphelinin daha önce de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı öğrenildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir."