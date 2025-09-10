Isparta'da dolu yağışı ekili alanları vurdu: Zararın boyutu 100 milyon Türk lirası!

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 bin dönüm arazide etkili olan dolu yağışı, üreticilerin yaklaşık 100 milyon lira zarara uğramasına neden oldu.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Dolu yağışının ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını söyledi.

İlgili Haber Zeytinyağı diye tohum yağı toz biber diye domates sattılar! Tarım ve orman bakanlığı sıkı takipte

"YAKLAŞIK OLARAK 5 BİN DÖNÜM CİVARINDA BİR ALAN HASARDAN ETKİLENDİ"

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğini belirten Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi." ifadelerini kullandı.

"NAKDİ YARDIM TALEBİMİZ OLACAK"

Isparta Valisi Abdullah Erin ile konu hakkında toplantı gerçekleştirdikleri aktaran Selçuk, şunları kaydetti: