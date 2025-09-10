Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Isparta'da dolu yağışı ekili alanları vurdu: Zararın boyutu 100 milyon Türk lirası!

- Güncelleme:
Isparta&#039;da dolu yağışı ekili alanları vurdu: Zararın boyutu 100 milyon Türk lirası!
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta'nın Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 5 bin dönüm arazide hasara yol açtı ve üreticileri 100 milyon lira civarında zarara uğrattı. Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, zararın tespitinin devam ettiğini ve tarımsal borç erteleme ile nakdi yardım taleplerinde bulunacaklarını açıkladı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 bin dönüm arazide etkili olan dolu yağışı, üreticilerin yaklaşık 100 milyon lira zarara uğramasına neden oldu.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Dolu yağışının ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını söyledi.

"YAKLAŞIK OLARAK 5 BİN DÖNÜM CİVARINDA BİR ALAN HASARDAN ETKİLENDİ"

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğini belirten Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi." ifadelerini kullandı.

"NAKDİ YARDIM TALEBİMİZ OLACAK"

Isparta Valisi Abdullah Erin ile konu hakkında toplantı gerçekleştirdikleri aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Tarım İl Müdürlüğünden borç erteleme ve nakdi yardım gibi talebimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 250 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut."

