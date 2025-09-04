Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zeytinyağı diye tohum yağı toz biber diye domates sattılar! Tarım ve orman bakanlığı sıkı takipte

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlere devam ediyor. Geçen ay 105 bin 810 denetim gerçekleştirildi.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Denetimlerin 16 bin 278’i gıda üretim yerlerine yapılırken, 125 milyon 880 bin 187 lira ile en fazla idari ceza kesildi. Gıda satış işletmelerine de 42 bin 15 denetim yapılırken, bu işletmelere 957 idari yaptırım uygulandı.

Son yayınlanan taklit ve tağşiş gıdalar listesine göre piyasada satılan bazı zeytinyağlarına tohum yağı karıştırılmış ve daha düşük kaliteli yağlara zeytinyağı eklenmiş. Toz bibere boya, sucuğa da sakatat eti karıştırılmış. Aydın’da zeytinyağında sahtecilik yapan 5 firma tespit edilirken, İstanbul’da baharatçılık yapan bir firmanın toz biber baharatına domates; Mersin’de de bir kasabın çiğ kıyma etine kanatlı eti eklediği görüldü.

Ankara ve Kayseri’de iki farklı firmanın balı sahte çıktı. Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesinde de son tespitlere göre İstanbul’da bitkisel ürünler satan firmanın hemen hemen her ürününün vatandaşın sağlığını riske attığı ifşa edildi. Satılan içecekler ve macunlarda ilaç etken maddesi ortaya çıktı. Ankara’da da bir baharatçının toz biber baharatında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edilirken; bir gıda firmasının içeceğinde de yine ilaç etken maddesi koyduğu belirlendi.

