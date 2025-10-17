Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Dikkat çeken tazminat ve nafaka detayı…

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Dikkat çeken tazminat ve nafaka detayı…

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Dikkat çeken tazminat ve nafaka detayı…
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mahkemeye sunulan protokole göre, taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunmadı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma' davasında karar çıktı. 

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Duruşmada hakim, taraflara ‘boşanmak istiyor musunuz' şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı ‘boşanmak istiyorum' demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti. 

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ YOK

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

